Cronaca

SARONNO – Dopo tre giorni di chiusura, dalle 14 di oggi, giovedì 25 settembre, è tornato percorribile il sottopasso della Saronno-Monza sotto la Comasina, in territorio di Bovisio Masciago.

Il tunnel era stato interdetto al traffico da lunedì pomeriggio, in seguito all’esondazione del fiume Seveso che lo aveva completamente allagato, intrappolando anche un autotreno e due auto, i cui occupanti erano riusciti a mettersi in salvo.

Sono servite circa 72 ore di interventi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e tecnici specializzati per svuotare l’acqua, ripulire la carreggiata e mettere in sicurezza l’infrastruttura. Nel frattempo, il traffico della SS527 era stato deviato sulla Comasina e sulla viabilità locale, con ripercussioni pesanti su Limbiate, Varedo e Bovisio.

La riapertura è stata annunciata direttamente dal Comune di Bovisio Masciago: “La notizia più attesa: aperta in questo istante la Monza-Saronno in seguito a una telefonata tra l’Anas e il sindaco Giovanni Sartori”.

(foto di gruppo dello staff che ha lavorato per la riapertura)

25092025