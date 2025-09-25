Politica

SARONNO – A seguito della manifestazione dello scorso lunedì 22 settembre per Gaza, la consigliera comunale Pd Chiara Angaroni propone una poesia a sostegno del popolo palestinese e, più in generale, di tutte le popolazioni colpite dalla guerra e dalle violazioni dei diritti umani. Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della nota.

In questa giornata così importante, è ora di rompere il silenzio. La violazione dei diritti umani senza l’intervento da parte dei governi apre un futuro scenario di impunità. Sono messi a dura prova i valori su cui è costruita la civiltà umana. Talil Sorek nel 1973 era una bambina quando scrisse queste parole che sono drammaticamente attuali. È ora di dipingere la pace.

“Avevo una scatola di colori

brillanti, decisi e vivi.

Avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso

per il sangue dei feriti.

Non avevo il nero

per il pianto degli orfani.

Non avevo il bianco

per le mani e il volto dei morti.

Non avevo il giallo

per le sabbie ardenti,

ma avevo l’arancio

per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e i nidi,

e il celeste dei chiari cieli splendenti,

e il rosa per i sogni e il riposo.

Mi sono seduta e ho dipinto la pace”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09