Eventi

VENEGONO SUPERIORE – È iniziato il conto alla rovescia per la “Festa antimilitarista – Contro la guerra” che si terrà sabato 27 settembre al Castello dei Comboniani di via delle Missioni 12. L’appuntamento, promosso per sensibilizzare la comunità sui temi della pace e della smilitarizzazione, si aprirà alle 16 con le canzoni di Alessio Lega e Guido Baldoni, accompagnate da racconti e testimonianze su produzione bellica, logistica, tecnologia, armi nucleari e militarizzazione della scuola.

Il programma prevede anche un’area bimbi già dal pomeriggio, pensata per rendere la giornata fruibile alle famiglie. Dalle 19 si potrà partecipare a una cena vegetariana e vegana, momento conviviale che farà da preludio alla parte musicale serale. Alle 19.30 spazio al dj set Powa con Flowa, seguito dal concerto live dei The Appetizers.

Una proposta che unisce musica, convivialità e riflessione sociale, trasformando il Castello dei Comboniani in un luogo di incontro e dialogo contro ogni forma di guerra.

