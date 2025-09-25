Comasco

MOZZATE – Un milione di euro per la scuola media M. E. Bossi. È il contributo a fondo perduto che Regione Lombardia ha destinato a Mozzate per la riqualificazione energetica dell’edificio, grazie a un progetto redatto ex novo dall’amministrazione guidata dal sindaco Clemente Cicozzi.

L’intervento permetterà di rendere più vivibili gli spazi scolastici e, allo stesso tempo, di abbattere i costi di gestione. “Passione Civica ha riaperto le porte del Comune – ha sottolineato il sindaco – se ne sono accorti i cittadini ma anche le istituzioni. Grazie alla nostra voglia di fare e di rilanciare il paese, alla concretezza nel mettere a terra accordi rimasti fermi per anni e alla capacità di progettare e collaborare con Provincia e Regione, siamo riusciti a ottenere questo importante risultato”.

Cicozzi ha inoltre ringraziato i colleghi sindaci di Locate Varesino e Carbonate per la collaborazione, così come gli assessori regionali Massimo Sertori e Alessandro Fermi per l’attenzione dimostrata al territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09