Città

SARONNO – Un appello diretto alla sindaca Ilaria Pagani, sia come guida della città sia come appassionata di questo tipo di vacanza, arriva da alcuni cittadini che utilizzano le aree dedicate ai camper a Saronno. Le due zone di riferimento, quella di via Grieg e quella di via Fiume, vengono descritte come spazi dimenticati, segnati da incuria e sporcizia.

Chi frequenta via Grieg parla di una situazione “vergognosa”, con il punto di carico e scarico lasciato senza alcuna attenzione. La richiesta più immediata è un intervento di pulizia, indispensabile per ridare dignità a un servizio che dovrebbe essere a disposizione della comunità e di chi arriva in città con i mezzi ricreazionali.

Non si tratta solo di decoro. I camperisti sottolineano come la mancanza di manutenzione renda difficile, se non impossibile, utilizzare correttamente le aree. Da tempo vengono segnalati problemi strutturali e richieste di interventi più ampi: un restyling completo, che trasformi queste aree in spazi accoglienti e funzionali.

In passato, anche privati avevano avanzato proposte per la realizzazione di un’area camper attrezzata, ma nulla è mai stato concretizzato. Ora, i cittadini chiedono all’amministrazione di raccogliere la sfida e dimostrare attenzione verso una comunità sempre più numerosa, fatta non solo di residenti ma anche di turisti che attraversano Saronno.

“È ora che le aree di sosta non siano più simbolo di abbandono – concludono i camperisti – ma diventino un servizio vero, sicuro e decoroso per la città”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09