SARONNO – Prende ufficialmente il via nei locali di via San Giuseppe 107 a Saronno, la nuova Agenzia dell’Abitare del Saronnese, un nuovo importante servizio gratuito, promosso dai sei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese.

Obiettivo principale dell’Agenzia è favorire il matching tra domanda e offerta di soluzioni abitative pubbliche e private, attraverso un servizio di consulenza e supporto rivolto sia a chi cerca casa e ha difficolta ad accedere ai costi del libero mercato, sia ai proprietari interessati a mettere a disposizione immobili di proprietà, usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalle varie forme contrattuali, con particolare riferimento allo strumento della locazione a canone concordato.

La nuova Agenzia dell’Abitare del Saronnese è gestita in coprogettazione con la Cooperativa La Cordata e sarà la prima agenzia sociale per l’abitare presente sul territorio della Provincia di Varese. I principali servizi offerti includono:

• Supporto completo per inquilini e proprietari: L’Agenzia accompagna i cittadini nella ricerca della casa, nella stipula dei contratti e nella gestione di eventuali piccole controversie, agendo come mediatore per tutta la durata del rapporto di locazione.

• Promozione del canone concordato: Il servizio offre consulenza fiscale e normativa ai proprietari interessati a questo modello di contratto, che garantisce un introito più sicuro a fronte di importanti agevolazioni fiscali.

• Servizio di matching: L’agenzia agisce come intermediario, mettendo in contatto inquilini e proprietari per facilitare l’incontro tra domanda e offerta sul mercato immobiliare locale.

• Orientamento e assistenza: Il servizio supporta i cittadini nella compilazione delle domande per bandi, incentivi e misure volte al mantenimento dell’alloggio, oltre a orientare verso progetti di abitare sociale e co-housing.

Nella sua prima fase, l’Agenzia si occuperà in particolar modo dello scouting di nuovi proprietari attraverso la promozione dello strumento del canone concordato e l’aggiornamento degli accordi territoriali con i principali sindacati di categoria (Inquilini e proprietari), affinché lo strumento diventi sempre più attrattivo e possa crescere il numero di alloggi a disposizione. Supporterà inoltre i cittadini in target nel corretto inserimento delle richieste di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).

“In qualità di presidente dell’assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale del Saronnese -ha dichiarato la sindaca Ilaria Pagani – esprimo grande soddisfazione nell’annunciare l’avvio ufficiale delle attività dell’Agenzia dell’Abitare: un servizio sociale gratuito, fortemente voluto dalle Amministrazioni dell’Ambito. L’avvio di questo nuovo progetto è il risultato di un lungo e proficuo lavoro di collaborazione tra enti locali, enti del terzo settore e sigle sindacali, che risponde con soluzioni concrete a un bisogno sociale ormai conclamato. L’Agenzia dell’Abitare non sarà solo un servizio di assistenza, ma anche un progetto in continua evoluzione, volto a promuovere una nuova cultura sostenibile dell’abitare nel Saronnese e a costituire uno strumento utile di pianificazione e attuazione di politiche abitative territoriali efficaci”.

L’inaugurazione dell’Agenzia è prevista presso la sede di via San Giuseppe 107 a Saronno, alle 10:30 di lunedì 6 ottobre, alla presenza delle autorità cittadine.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare [email protected]

