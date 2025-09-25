Città

SARONNO – Mattinata di disagi per i pendolari: un guasto al sistema di segnalazione ferroviaria a Saronno, avvenuto poco prima delle 8.30 di oggi, giovedì 25 settembre, ha provocato rallentamenti e ritardi significativi su diverse linee.

Il problema, risolto solo dopo alcuni interventi tecnici, ha interessato in particolare le tratte S1 e S3, causando difficoltà a chi si spostava verso Milano. A complicare la situazione si è aggiunto, quasi in contemporanea, un guasto agli impianti della stazione di Busto Arsizio Nord, che ha inciso ulteriormente sulla circolazione.

Le linee coinvolte sono quelle che collegano Malpensa con Milano Centrale e Milano Cadorna, oltre alla tratta Novara-Saronno-Milano Cadorna. Ferrovienord ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità, ma al momento i ritardi medi si attestano attorno ai 30 minuti, con la possibilità di cancellazioni e deviazioni di percorso.

Un avvio di giornata complicato, dunque, per tanti viaggiatori saronnesi e per chi utilizza le direttrici ferroviarie che attraversano la città.

