Città

SARONNO – Da Malpensa a Orio al Serio passando da Saronno: il progetto diventa più vicino alla realtà grazie allo stanziamento di oltre 12 milioni di euro da parte di Regione Lombardia per il raddoppio di un tratto della linea Saronno-Seregno. Un intervento atteso da anni che renderà la città degli amaretti ancora più centrale nel sistema ferroviario lombardo.

La messa a doppio binario del tratto Seveso Baruccana–Seregno, oggi ancora a binario unico e spesso causa di ritardi e cancellazioni, avvicinerà concretamente territori vicini ma poco collegati come Saronno e Cesano Maderno, favorendo chi ogni giorno si sposta per studio o lavoro in Brianza.

La novità avrà ricadute importanti anche per i collegamenti a lunga percorrenza: Saronno sarà infatti snodo intermedio verso l’aeroporto di Orio al Serio, oltre che già verso Malpensa, rafforzando il suo ruolo di crocevia strategico per i viaggiatori lombardi. Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori nel 2026 e il completamento entro il 2027, aprendo così la strada a una nuova fase per la mobilità ferroviaria e per la stazione di Saronno Centro, destinata a diventare sempre più il cuore dei collegamenti tra aeroporti, Brianza e hinterland milanese.

25092025