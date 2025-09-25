Groane

SOLARO – “La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa internazionale e autofinanziata che ha l’obiettivo di rompere l’assedio navale imposto da Israele sulla striscia di Gaza, portando aiuti umanitari alla popolazione gazawa, ormai ridotta alla fame e costante bersaglio di bombardamenti, a causa della politica del Governo di Israele. Anche se la Flotilla opera nella piena legalità, il Governo israeliano ha dichiarato l’intenzione di trattare i partecipanti come terroristi”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale di Solaro.

La spedizione ha purtroppo subito diversi attacchi intimidatori, l’ultimo ha portato al danneggiamento di tre imbarcazioni.

Di fronte alla gravità della situazione si prospettano seri rischi per gli italiani coinvolti, che non stanno facendo null’altro se non portare aiuti umanitari.

Pertanto riteniamo che sia compito di tutti vigilare sul buon esito della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e come Amministrazione chiediamo sin da ora, con forza, al Governo italiano di tutelare i nostri concittadini rispetto alle possibili violazioni del diritto internazionale di cui il Governo di Israele dovesse macchiarsi, intervenendo sulle imbarcazioni in acque internazionali (su cui non ha giurisdizione) e incarcerando persone la cui unica colpa è quella di voler aiutare una popolazione allo stremo.

Esprimiamo la nostra preoccupazione per il prevalere in diversi scenari mondiali, dell’uso della forza a scapito del diritto internazionale, che deve tornare ad essere la bussola nei rapporti fra gli Stati, al fine di tutelare i popoli, la pace e i diritti di tutti”.

