Groane

SOLARO – Due camminate nel verde per scoprire il territorio e allo stesso tempo osservare da vicino la biodiversità: è questa la proposta che il Comune lancia insieme agli Ecovolontari. Gli appuntamenti sono sabato 27 settembre con partenza alle 10 dal parco di via Volontari del Sangue e sabato 8 novembre, sempre alle 10, dal parco di Cascina Emanuela.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza bisogno di iscrizione, e al termine di ciascuna passeggiata è previsto un rinfresco conviviale.

Le camminate avranno una doppia finalità: da una parte un’occasione di socialità per condividere del tempo insieme, dall’altra un momento di conoscenza e di monitoraggio delle specie animali e vegetali grazie a un’App dedicata.

La scelta di valorizzare il patrimonio ambientale locale nasce dalla presenza del Parco delle Groane e di numerose aree verdi, ognuna con caratteristiche differenti, oltre alle campagne che circondano Solaro e che offrono un contatto diretto con la natura.

Serena Nasta, assessore all’Ambiente, spiega: “Le occasioni di socialità in mezzo al verde non sono mai abbastanza e abbiamo quindi pensato di promuovere a semplici passeggiate sul territorio accompagnati dal gruppo degli ecovolontari. Si andrà anche alla ricerca della biodiversità, ovvero di piccoli animali, insetti, uccelli che verranno monitorati con una facile app. Non camminate sportive, ci tengo a precisarlo, ma momenti di socialità attraverso i parchi e le aree urbane, imparando a guardarci attorno con occhio attento”.

(foto dalla pagina fb del comune)

