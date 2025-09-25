Città

SARONNO – In occasione della dodicesima edizione della StraSaronno, in programma domenica 28 settembre dalle 9 alle 13, sono previste limitazioni al traffico e divieti di sosta per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione.

Durante la corsa, il passaggio dei corridori comporterà sospensioni temporanee della circolazione lungo il percorso e nelle vie adiacenti. Il tracciato interesserà diverse zone della città, tra cui via Don Volpi, via Montoli, via Volta, via Venezia, via Larga, via Don G.B. Radice, via Padre G.B. Busnelli, via Caio Giulio Cesare, via Brianza, via Buraschi, via Pastore, via Pozzo, via G.B. Busnelli, via Larga, via Trieste e via Togliatti, per poi tornare in via Don Volpi.

Inoltre, dalle 6 alle 17.30 saranno in vigore divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in via Caduti di Cefalonia (nel tratto compreso tra via Don Volpi e via Trento) e in via Don Volpi (tra via Montoli e via Sanzio).

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea posizionata lungo le strade interessate e a organizzare con anticipo eventuali spostamenti.

