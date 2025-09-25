Comasco

TURATE – È stata la prontezza di una donna di 69 anni a permettere ai carabinieri di intervenire in tempo e fermare il figlio, un uomo di 48 anni, arrestato con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona aggravato.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata chiusa in una stanza della propria abitazione e minacciata dal figlio, che pretendeva denaro contante. Nonostante la situazione, è riuscita a mantenere con sé il cellulare e a lanciare l’allarme componendo il 112.

La richiesta di aiuto ha fatto scattare l’immediato intervento dei carabinieri della stazione di Turate. Giunti sul posto, i militari hanno valutato la gravità della vicenda e proceduto all’arresto dell’uomo, ponendo fine all’aggressione in corso.

La denuncia presentata dalla madre ha inoltre permesso di ricostruire una serie di episodi precedenti, segnando un quadro di maltrattamenti che si protraeva da tempo all’interno delle mura domestiche.

Il quarantottenne è stato quindi portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la donna ha potuto ricevere assistenza e formalizzare le accuse contro il figlio.

