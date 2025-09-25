Comasco

APPIANO GENTILE / LOMAZZO – Le caserme dei Vigili del fuoco di Appiano Gentile e Lomazzo si preparano ad accogliere i cittadini con due giornate speciali di apertura al pubblico. Sabato 27 settembre dalle 15 alle 18 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 18, i cancelli delle sedi operative si apriranno per permettere a grandi e piccoli di conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei pompieri.

L’iniziativa “Caserme aperte”, promossa dal comando provinciale di Como, coinvolgerà in contemporanea diverse strutture del territorio e offrirà l’opportunità di osservare da vicino i mezzi di soccorso, le attrezzature e le dotazioni utilizzate negli interventi di emergenza. I visitatori potranno entrare nelle autorimesse, salire sui mezzi e incontrare direttamente il personale operativo, pronto a raccontare l’impegno quotidiano al servizio della comunità.

Sono previste dimostrazioni tecniche, simulazioni di intervento e momenti informativi pensati anche per i bambini e le famiglie, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini a una realtà fondamentale per la sicurezza collettiva. L’ingresso sarà libero in tutte le caserme aderenti, comprese quelle di Appiano Gentile e Lomazzo, che insieme ad altre sedi della provincia – da Como a Erba, da Menaggio a Cantù – parteciperanno a questa due giorni dedicata alla prevenzione e alla cultura della sicurezza.

