Solaro

SOLARO – Unire divertimento, sport e solidarietà: con questo spirito sabato 27 settembre al centro sportivo Sporting Giada di Solaro si terrà la terza edizione di “Un dribbling per l’Africa”, torneo di calcetto amatoriale e benefico.

L’iniziativa è promossa dal gruppo di amici riuniti oggi sotto il progetto Sinfonie d’Acqua, nato attorno a uno spettacolo di nuoto artistico che unisce sport e inclusione sociale. In passato attivi come Next Generation Heroes, i promotori spiegano: “Vogliamo continuare a valorizzare e sostenere realtà solidali vicine e lontane”.

Il torneo, dove vincere conta meno che partecipare, mira a raccogliere fondi a sostegno delle attività di due associazioni impegnate in Africa: Jiango Be Africa Odv, nata nel 2006 e attiva in Repubblica Centrafricana con progetti per scuole, pozzi e cure mediche, e Health & Teaching Odv, fondata nel 2001 per promuovere programmi sanitari e formare personale medico e paramedico nei paesi in via di sviluppo.

Il programma della giornata

9.45: arrivo delle squadre, registrazione e consegna gadget

10.30: calcio d’inizio del torneo maschile

14.30: calcio d’inizio del torneo femminile (Campo 1 – zona bar)

18.30: finale torneo maschile

19.30: premiazioni e buffet.

Anche quest’anno la manifestazione sarà ospitata dallo Sporting Giada, in via Berlinguer 2B a Solaro, grazie al sostegno di numerosi sponsor. Per informazioni e iscrizioni: Antonio 392.7860816, Marco 340.2425966, Simone 340.2414055.

