Varesotto

VARESE – Nelle giornate del 17 e 18 settembre la polizia di Stato di Varese, unitamente alla Guardia di Finanza e il Nucleo cinofilo di Malpensa e Ats Insubria, ha effettuato verifiche presso esercizi pubblici “barber shop” nei comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate e Laveno Mombello.

Sono state riscontrate numerose irregolarità sanitarie, amministrative e di sicurezza, con 68 persone identificate, di cui 27 con precedenti e due titolari denunciati per violazioni antincendio. L’ammontare delle sanzioni comminate è di oltre 82.000 euro. L’attività prosegue per garantire il rispetto delle normative e la tutela della salute pubblica.

(foto: una fase dei controlli avvenuti nei giorni scorsi nel Varesotto)

26092025