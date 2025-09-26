Basket serie B, via alla campagna abbonamenti alla Robur Saronno. Sabato debutto contro Bergamo
26 Settembre 2025
SARONNO – Scatta ufficialmente la stagione della Robur Saronno in Serie B Interregionale: sabato 27 settembre alle 21 il PalaRonchi ospiterà la prima giornata di campionato, con i biancazzurri impegnati contro la Blu Orobica Bergamo. Per l’occasione è già attiva la prevendita online dei biglietti sul portale Ticketmaster. Il costo del tagliando singolo è di 10 euro.
Gli abbonamenti
La società ha inoltre messo in vendita gli abbonamenti stagionali, validi per le 14 partite casalinghe, al prezzo di 90 euro. È previsto anche l’abbonamento speciale “Robur Family”, riservato ai tesserati del club: in questo caso la sottoscrizione può essere effettuata direttamente presso la segreteria del PalaRonchi, aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.
Il match con la formazione bergamasca segnerà l’inizio di un cammino atteso e ambizioso per la Robur, pronta a misurarsi in un campionato che si annuncia competitivo e ricco di sfide.
