CASTIGLIONE OLONA – Sabato 27 settembre alle 17.30 la Ex-sala consiliare di Castiglione Olona (piazza Garibaldi) ospita il recital “Storie in musica“. Amore, solitudine, potere mal gestito e tutela dell’ambiente sono i temi dei racconti di Daniele Ossola e Simona Blasutig che la “Compagnia degli improbabili” porta in scena, fondendo realtà e finzione, narrazione parlata e ispirazioni musicali.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Castiglione Olona e realizzato con il supporto dell’Artsolving Studio si terrà nel cuore del centro storico con ingresso gratuito.

La “Compagnia degli improbabili”, un gruppo di attori e lettori del basso Verbano, è guidata dalla regia dello stesso Ossola, prolifico autore e coordinatore di laboratori di lettura teatrale e scrittura creativa, conosciuto per i suoi romanzi spesso ambientati tra le sponde del Lago Maggiore e nei territori varesini.

(foto archivio)

