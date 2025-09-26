Groane

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato Genitori Scuole di Ceriano Laghetto

In seguito alle recenti dichiarazioni del vicesindaco Francesca Sulis dal titolo “Inaccettabile la propaganda politica davanti alla scuola”, riteniamo fondamentale chiarire in modo inequivocabile la missione e la natura del Comitato Genitori di Ceriano Laghetto.

Il nostro comitato è un’organizzazione no profit, completamente apolitica e apartitica. Siamo uniti dalla passione e dal desiderio di sostenere le famiglie del nostro territorio. Siamo la voce autentica delle famiglie di Ceriano Laghetto, e ogni nostra iniziativa nasce dalla consapevolezza che rappresentiamo gli interessi di tutti i genitori e i loro figli.

Negli anni, abbiamo ascoltato le esigenze, le problematiche e il malcontento dei genitori della nostra comunità. È da questo ascolto attento che è emersa la necessità di far sentire la nostra voce. Il Comitato si è fatto portavoce del disagio delle famiglie, unendo tutti in un fronte comune. Questa iniziativa nasce esclusivamente dall’impegno delle famiglie di Ceriano Laghetto per i propri figli, senza alcuna influenza o interesse politico.

Vogliamo ribadire con fermezza che il nostro comitato è estraneo a qualsiasi dinamica politica. Non siamo né un’istituzione né un movimento di opposizione; siamo semplicemente un gruppo di genitori che desidera che le esigenze delle famiglie siano ascoltate e rispettate. La raccolta firme, attraverso la quale chiediamo un aumento delle ore scolastiche o una classe in più da 40 ore, è un’iniziativa puramente comunitaria, pensata per il bene dei nostri figli e per garantire loro pari opportunità.

Pertanto, chiediamo a tutti di unirsi a noi, senza polemiche e strumentalizzazioni. La nostra forza sta nell’essere uniti, nella sincera alleanza tra il Comitato e le famiglie di Ceriano Laghetto. È tempo che l’intera comunità si faccia sentire: noi siamo le famiglie e il nostro comitato appartiene a noi.

Insieme, possiamo fare la differenza per il futuro dei nostri ragazzi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09