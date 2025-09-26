Primo piano

GERENZANO – Consiglio comunale convocato sabato 27 settembre alle 9.30 ma… il centrodestra non sarà presente. I consiglieri di minoranza del centrodestra che si definiscono “unica vera opposizione” in aula, contestano la scelta dell’orario, ritenuto penalizzante per chi, come molti cittadini, al sabato mattina lavora.

“E non sarà un qualsiasi consiglio comunale” spiegano “all’ordine del giorno compaiono infatti punti ritenuti particolarmente rilevanti, come il bilancio consolidato 2024, le variazioni di bilancio, un prelievo dal fondo di riserva, l’approvazione del nuovo statuto del Did e un atto di indirizzo sulla gestione integrata dei rifiuti tramite in house providing. Temi che, secondo la minoranza, “avrebbero meritato confronto e condivisione tra tutte le forze politiche”.

Il centrodestra teme che la scelta del sabato mattina riduca “lo spazio democratico che deve essere garantito ai cittadini”, escludendo di fatto la voce della minoranza. “Non è la prima volta – ricordano – che la maggioranza convoca i consigli in un momento che rende difficile la nostra presenza. Già in passato il Prefetto aveva richiamato la maggioranza su questo comportamento”.

La decisione di portare nuovamente il caso all’attenzione del Prefetto viene motivata con la necessità di garantire “il rispetto delle regole istituzionali e il diritto dell’opposizione a rappresentare la cittadinanza”.

I consiglieri ribadiscono comunque l’impegno a vigilare sull’attività amministrativa: “Continueremo a informare i cittadini su ogni scelta che la maggioranza intende portare avanti, anche quando prova a farlo nell’ombra di un sabato mattina”.

