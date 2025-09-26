Città

SARONNO/SARONNESE – Il primo fine settimana d’autunno vede il ritorno in città della manifestazione StraSaronno, la corsa non competitiva che ogni anno richiama tantissimi appassionati di tutte le età. Sempre a Saronno, spazio alla cultura con le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, un’occasione per scoprirne da vicino le meraviglie storiche e artistico.

Venerdì 26 settembre

SARONNO – Ultimo week-end per visitare, al museo delle industrie e del lavoro saronnese di via Don Griffanti 6, per visitare la mostra Segni e tracce – Il mondo di ieri a Saronno.

ROVELLO PORRO – Approda in paese la nuova edizione della Otuberfest all’area festa di via B. Luini con un ricco programma. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Sabato 27 settembre

CERIANO LAGHETTO – Alle 21, al centro civico Dal Pozzo di via Carso 35 e in occasione della 48° edizione della Festa di San Michele, serata danzante e stand gastronomico. Dettagli al sito www.comune.ceriano-laghetto.mb.it.

SARONNO – Alle 18.30, all’oratorio Regina Pacis di via Roma, inaugurazione della mostra I nostri primi 50 anni … Rifugio CAI Saronno e Macugnaga organizzata da CAI Saronno in occasione del 50° anniversario.

GERENZANO – Alle 21, all’oratorio San Filippo Neri di piazza XXV Aprile 13, concerto tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Domenica 28 settembre

LIMBIATE – Dalle 9.30, nella location del parco di villa Mella in via Dante Alighieri 38, Picnic in Casetta: una giornata di festa per famiglie con giochi, musica e attività per grandi e piccoli. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Dalle 9.45, al Villaggio Cls in via Don Volpi 10 si parte per la nuova edizione della Strasaronno 2025 (in foto la scorsa edizione). Dettagli al sito internet www.strasaronno.it .

SARONNO – Dalle 11, a villa Gianetti in via Roma 20, Festival Casta Diva lirica tra passato e futuro. Informazioni al sito www.villeaperte.info.

SARONNO – Dalle 14, alla biblioteca civica di viale Santuario 2, Torneo di scacchi – 3° trofeo De Marco Costruzioni. Preiscrizioni al numero 3711179430.