Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta dell’America Latina. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 14 e 15 settembre.

37 km e 500 mt+. Tappa di relax, tutta su asfalto tranne gli ultimi 11 km che sono quelli che vanno dall’ingresso al parco sino alla comunità di Sajama che ha davvero muchissima tierrra e a volte è necessario spingere la bici. Grandi gruppi di alpaca si contendono i pascoli con i lama mentre le più selvatiche Viscunas scorazzano libere. A Sajama l’impronta turistica è ben visibile tra Alojamienyo, ristorantini, negozietti. Cenerò a base di chicharones de llama, bocconcini di carne abbastanza grassa.

Giro in bici per il parco di Sajama sino alla prima delle lagunas de altura. Al ritorno mi fermo al la aguas termales di Chilchapata, dove farò un bagno nella piscina di acqua calda mentre sopra la mia testa soffia il vento freddo alimenttato dalle cime innevate circonstanti. Il piccolo sito è gestito dalla comunidad Jila Uta Manasaya. Torno in hostal, domani è il giorno della salita ai 6380 metri del Volcan Parinacota e non voglio farmi trovare impreparato.

