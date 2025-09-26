Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Attimi di mobilitazione e apprensione ieri, giovedì 25 settembre, in via Trieste dove un uomo di 41 anni, in evidente stato di agitazione, ha minacciato di compiere gesti estremi. Prima ha tentato di avvicinarsi alla ferrovia e successivamente ha minacciato di lanciarsi dal balcone del primo piano della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, i vigili del fuoco di Varese e un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. L’uomo, secondo quanto riferito dai presenti, era molto agitato ma avrebbe anche chiesto l’intervento degli operatori sociali comunali. Sono stati proprio loro a tranquillizzarlo permettendo i soccorsi.

Dopo essere stato assistito sul posto, l’uomo è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso. la mobilitazione prima e la presenza dei mezzi di soccorso hanno creato molta agitazione nel quartiere con automobilisti che si sono fermati a vedere cosa stesse succedendo e residenti usciti di casa per vedere cosa stesse succedendo.

