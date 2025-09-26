SARONNO – Tra i fatti più segnalati ieri, giovedì 25 settembre 2025, spiccano i 13 daspo emessi dopo gli scontri del derby Fbc‑Legnano, l’appello al comune per sistemare le aree camper viste in condizioni critiche, un grave caso di violenza in famiglia a Turate, l’incidente causato da un colpo di sonno e la morte dell’artista locale Alberto Borroni.

A Saronno il questore di Varese ha disposto 13 Daspo per ultras coinvolti in violenti episodi durante il derby con il Legnano, identificati grazie alle indagini della Digos.

Un automobilista di 30 anni ha perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno, finendo contro i dissuasori e restando incastrato: per sua fortuna è illeso.

Cittadini e camperisti si rivolgono alla sindaca Pagani con l’appello di intervenire: le aree camper in via Grieg e via Dalmazia soffrono incuria, sporcizia e mancanza di manutenzione.

Turate è scossa da un episodio domestico: un uomo di 48 anni ha chiuso la madre in casa e l’ha minacciata per denaro, arrestato per violenza, maltrattamenti e sequestro.



La città piange la scomparsa di Alberto Borroni, artista saronnese noto per i suoi dipinti sacri e ritratti, attivo fino negli anni recenti anche nell’insegnamento della pittura.

