Eventi

UBOLDO – Sarà domenica 28 settembre alle 15.30, nella Sala della comunità di piazza Conciliazione, la proiezione del docufilm “Il libero canto di Alb Bogani”. L’opera, dedicata agli affreschi della chiesa parrocchiale realizzati trent’anni fa dall’artista Alberto Bogani, sarà proposta a tutta la cittadinanza con ingresso libero, come occasione per riscoprire un patrimonio che unisce arte, fede e memoria.

Un breve trailer è già disponibile online, offrendo un assaggio di ciò che attende il pubblico alla proiezione ufficiale.

La presentazione ufficiale del film è avvenuta martedì 16 settembre nel salone Acli di Uboldo, con una conferenza stampa che non si è limitata a illustrare un evento culturale, ma ha sottolineato il valore di un’opera che vuole raccontare la potenza del linguaggio artistico.

Quelle pitture, che ornano abside e cupola, continuano a sorprendere per intensità cromatica, monumentalità delle figure e maestria tecnica del “buon fresco fiorentino”. Un linguaggio visivo potente, capace di suscitare suggestioni che superano la semplice contemplazione estetica.

Dal volume “Fede, arte e storia”, corredato da ingrandimenti fotografici e approfondimenti tecnici, si è passati a questo docufilm dal taglio divulgativo e didattico. I presenti alla conferenza hanno potuto assistere in anteprima alla proiezione, vivendo un’esperienza che unisce comprensione razionale e partecipazione emotiva.

Gli affreschi di Bogani non si limitano a illustrare i misteri della vita di Cristo – nascita, passione, morte, resurrezione e parusia – ma accompagnano lo sguardo in una dimensione che supera l’umano, restituendo significato al vivere quotidiano. È la conferma di come l’arte, da sempre, diventi strumento privilegiato per comunicare la fede, così come accadeva nel Medioevo, quando le immagini parlavano al popolo più delle parole.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09