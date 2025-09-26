Groane

CESANO MADERNO – Si è tenuta questa mattina, presso la sala Oro della Provincia di Monza e della Brianza, la conferenza stampa di presentazione del nuovo percorso formativo dedicato agli amministratori degli enti locali. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra provincia Mb, Afol Monza e Brianza e Comune di Cesano Maderno, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare con competenza e consapevolezza le sfide della governance pubblica.

Il corso prevede due edizioni, con avvio a ottobre 2025 per concludersi poi ad aprile 2026. Le attività si svolgeranno in presenza presso due sedi come di seguito: 11 ottobre al centro culturale europeo di Cesano Maderno, per l’area ovest della provincia, e 18 ottobre 2025 alla sede provinciale di Agrate Brianza, per il bacino orientale. Le lezioni si svolgeranno, come da programma allegato, il venerdì pomeriggio e in tre occasioni anche il sabato mattina. Grazie al finanziamento di provincia Mb, le lezioni saranno gratuite per gli amministratori locali della provincia Mb che possano garantire almeno il 75% di frequenza, ma sarà aperto anche ad altri partecipanti al costo di 90 euro.

Il programma prevede 39 ore di formazione, suddivise in 9 moduli base e 3 approfondimenti tematici, e affronta argomenti centrali per chi ricopre ruoli pubblici: dal funzionamento degli enti locali alla responsabilità amministrativa e penale, dalla gestione economico-finanziaria alla programmazione strategica, fino alla prevenzione della corruzione e alla condotta etica. Non mancheranno momenti di confronto diretto con amministratori esperti, che condivideranno la propria esperienza sul campo.

Particolarmente stimolanti saranno gli approfondimenti dedicati alla visione futura dell’ente locale, alla gestione sostenibile delle risorse e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento al servizio dei cittadini. Un’occasione per riflettere sul ruolo dell’amministrazione pubblica in un mondo in continua trasformazione.

A guidare i partecipanti in questo percorso saranno professionisti e accademici di alto profilo, tra cui Pietro San Martino, direttore generale e segretario generale del comune di Bergamo, Marco Negrini, avvocato presidente della camera penale di Monza, Renato Ruffini, docente di organizzazione aziendale all’università degli Studi di Milano, Luca Bisio, professore di economia e gestione delle imprese presso l’università degli studi di Milano Bicocca, Maria Luccarelli, dirigente del settore stazione unica appaltante della provincia di Monza e della Brianza, Francesco Brunori, docente all’università degli studi di Trento, futurista professionista responsabile dei laboratori di futuro e della formazione in -skopìa Srl, Andrea Dossi, professore associato del dipartimento di Accounting all’università Bocconi e Giuseppe De Ruvo, docente all’interno della Philosophy and Business Unit (Fbu) dell’università Vita‑salute San Raffaele di Milano.

Ad aprire gli interventi è stato il direttore del Settore Finanze, Sistemi informativi, Cultura, Turismo e Terzo settore, Erminia Vittoria Zoppè, che ha portato i saluti del presidente della Provincia Mb, Luca Santambrogio, che ha evidenziato come “questa proposta formativa rappresenta un investimento strategico per il nostro territorio. Le edizioni precedenti hanno dimostrato quanto sia importante offrire agli amministratori locali occasioni di aggiornamento e confronto, capaci di generare ricadute positive nella gestione quotidiana dei Comuni. Siamo orgogliosi di rilanciare questo progetto, che si arricchisce ogni anno di contenuti e prospettive nuove. Un ringraziamento sentito va ad Afol Mb, al Comune di Cesano Maderno e al centro culturale europeo palazzo Arese Borromeo, che hanno creduto nel valore di questa iniziativa”.

Sono intervenuti anche Barbara Riva, direttrice generale di Afol Mb e Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno, che ha portato i saluti anche di Pietro Luigi Ponti, vicepresidente del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, tutti concordi nel riconoscere il valore strategico di un percorso che mette al centro la preparazione e la visione.

Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno, ha commentato: “La collaborazione e la sinergia con la provincia di Monza e Brianza e l’Afol ci consente di ospitare nella nostra città, per il terzo anno consecutivo, il corso dedicato agli Amministratori locali nell’ambito dell’offerta formativa del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo. In un programma che abbraccia momenti culturali, riflessioni politiche, percorsi professionali e approfondimenti storici, questo Corso è indirizzato agli amministratori locali e offre l’opportunità di accrescere e sviluppare le proprie competenze, confrontarsi con i nuovi modelli organizzativi e i mutati contesti normativi, apprendere e valutare testimonianze ed esperienze delle Amministrazioni. Il corso sarà tenuto da docenti esperti di Pubblica Amministrazione, provenienti dal mondo universitario e istituzionale, una garanzia dell’alta qualità formativa che certifica l’importanza delle attività messe in campo dal Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo anche in questa stagione”.

Pietro Luigi Ponti, vicepresidente del centro culturale Europeo palazzo Arese Borromeo, ha sottolineato: “Come centro culturale europeo palazzo Arese Borromeo siamo convinti che conoscenza e formazione siano leve decisive per il buon governo dei territori. Aprire le porte del nostro Centro agli amministratori locali significa rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, unendo sapere e responsabilità. Questo corso è un’occasione preziosa per investire sul capitale umano e contribuire a una pubblica amministrazione più consapevole, competente e vicina ai bisogni concreti delle comunità”.

Barbara Riva, direttrice generale di Afol Mb, ha aggiunto: “È con grande soddisfazione che presentiamo questo nuovo percorso formativo rivolto agli amministratori degli Enti Locali, frutto di una sinergia tra la Provincia di Monza e della Brianza, il comune di Cesano Maderno tramite il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo e Afol tramite l’Accademia di Formazione degli enti locali, attiva da due anni con l’obiettivo di promuovere competenze, innovazione e qualità nella pubblica amministrazione. Abbiamo costruito un programma che integra il contributo di docenti universitari e professionisti di alto profilo, con una forte specializzazione in ambito pubblico comprendendo temi tipici della Pa e moduli innovativi. Un percorso strutturato che coniuga concretezza operativa e attenzione ai temi emergenti come sostenibilità e intelligenza artificiale, per offrire agli amministratori strumenti aggiornati e utili ad affrontare con efficacia le sfide complesse del contesto attuale”.

Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.afolmonzabrianza.it

