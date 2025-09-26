Cronaca

LIMBIATE – Intervento complesso nella serata di giovedì 25 settembre in via I maggio, dove una giovane è stata colta da un malore nella propria abitazione al secondo piano di una palazzina.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce azzurra di Caronno Pertusella e dell’automedica, che hanno prestato le prime cure alla ragazza. Le condizioni della paziente hanno reso necessario il suo immobilizzo e, vista la difficoltà di trasporto attraverso le scale interne, la centrale operativa Areu ha richiesto il supporto dei vigili del fuoco.

In breve tempo è intervenuta la squadra di Desio, affiancata successivamente dall’autoscala e dal nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale di Monza, specializzati in operazioni di soccorso in situazioni delicate. I pompieri hanno provveduto all’evacuazione della ragazza attraverso la finestra dell’appartamento, garantendo un trasporto in sicurezza fino all’ambulanza.

La giovane è stata poi trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.

(foto archivio)

