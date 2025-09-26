Politica

MILANO – Proseguono gli investimenti di Regione Lombardia a sostegno del settore culturale. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato una delibera che incrementa di oltre 2,1 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando Avviso Unico 2025, attraverso il quale sostenere progetti in tutti i territori.

Lo stanziamento odierno si aggiunge ai 5 milioni di euro già messi in campo, portando a oltre 7,1 milioni il totale delle risorse disponibili per supportare la cultura in tutte le sue declinazioni.

I nuovi fondi sosterranno iniziative di promozione educativa e culturale; progettualità proposte da musei, archivi, biblioteche; programmazioni di spettacoli dal vivo e cinema; investimenti relativi a sale cinematografiche e sale da spettacolo; iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

“Con il nuovo finanziamento – sottolinea l’assessore Caruso – mettiamo in atto un ulteriore sforzo concreto che va nella direzione di rafforzare il sistema culturale lombardo. I nuovi fondi consentiranno di scorrere le diverse graduatorie del bando offrendo opportunità per implementare nuove attività e servizi culturali nei territori. Regione è concretamente dalla parte di chi tutela e promuove la cultura in Lombardia, anche e soprattutto nelle cosiddette aree periferiche che presentano un’offerta limitata. Diamo impulso a uno straordinario panorama di associazioni, enti pubblici, fondazioni e soggetti di diritto privato che operano in ambito culturale. Il nostro impegno prosegue con grande determinazione”.

Il nuovo stanziamento di 2.168.452 euro incrementa con 1.668.452 la dotazione finanziaria in parte corrente e di 500.000 la dotazione finanziaria in parte capitale per le diverse linee di intervento del bando.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09