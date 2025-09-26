Cronaca

SARONNO – La polizia locale ha sventato un furto sul Malpensa Express nella serata di mercoledì. Vittima una turista 25enne di origini asiatiche che stava viaggiando verso Milano. La giovane si è accorta che il proprio MacBook era stato sottratto dalla borsa ed è scesa subito alla stazione di Saronno per chiedere aiuto.

Gli agenti, allertati, hanno avviato le ricerche riuscendo a risalire alla posizione del computer grazie al sistema di localizzazione attivato dalla proprietaria. Poco dopo il portatile è stato rinvenuto in un cestino vicino alla stazione ferroviaria.

Il ladro si era già dileguato e sono in corso accertamenti anche tramite le telecamere per risalire alla sua identità.

