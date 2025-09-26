Città

SARONNO – Sono quattro le sanzioni elevate nelle ultime settimane dalla polizia locale per violazione del regolamento comunale che vieta bivacchi e consumazioni in alcune aree del centro. Le multe hanno riguardato persone sorprese a bere e mangiare negli spazi dove non è consentito, con l’obiettivo di garantire decoro e sicurezza nella zona a traffico limitato. Una sanzione che supera i 100 euro.

Tra i casi più recenti, quello di un uomo fermato in Ztl: in evidente stato di ebbrezza, stava creando problemi ai passanti ed è stato multato dagli agenti intervenuti.

L’attività non si ferma qui. Oltre ai controlli in centro, il comando della polizia locale ha intensificato i presidi sulle strade cittadine con l’etilometro. Già negli ultimi weekend, le pattuglie hanno effettuato verifiche nei punti più trafficati e anche domani sera, sabato 27 settembre, sono previsti posti di controllo.

Per chi viene sorpreso con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge sono previste sanzioni pesanti: si va dalla sanzione conomica al ritiro della patente nei casi più gravi. Dal comando spiegano che l’obiettivo è ovviamente quello di evitare i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.

