Città

SARONNO – Sabato 27 e domenica 28 settembre prosegue al Mudi, museo dell’Illustrazione di Saronno, in via Caduti della Liberazione 25, la mostra “Terra Madre, le maschere in fiore di Giovanna Zighetti”. L’esposizione sarà visitabile la mattina dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19. L’ingresso è libero.

La mostra, che resterà aperta fino al 5 ottobre nei fine settimana o su prenotazione (informazioni al numero 3494434259), raccoglie le opere dell’artista varesina Giovanna Zighetti, che ha scelto di reinterpretare in chiave ceramica le maschere tradizionali di una tribù africana. Nelle culture di riferimento, la comunità utilizza le risorse botaniche del territorio per decorare il volto: Zighetti riproduce questi tratti trasformandoli in volti mascherati rivestiti di ornamenti floreali e naturali.

Ad arricchire il percorso espositivo, una serie di incisioni del 1827 acquerellate a mano che illustrano i costumi dei popoli studiati dall’antropologo Giuseppe Ferrari, offrendo così un ulteriore spunto di riflessione sul legame tra arte, antropologia e natura.

