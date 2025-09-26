Cronaca

SARONNO – Nella prima serata di giovedì 25 settembre, in via Milano, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per uno sversamento di olio diatermico proveniente da un trasformatore delle ferrovie.

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando alcuni tecnici della manutenzione hanno richiesto supporto per gestire la fuoriuscita del liquido. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Grazie al coordinamento tra vigili del fuoco e tecnici, la situazione è stata riportata rapidamente sotto controllo anche grazie all’intervento della squadra che nel pomeriggio aveva svolto un intervento di manutenzione al dispositivo. Le operazioni hanno permesso di contenere lo sversamento e di garantire la sicurezza dell’area, evitando ulteriori conseguenze.

L’emergenza si è quindi conclusa in tempi brevi.

