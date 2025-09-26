Città

SARONNO – Ultima occasione per visitare la mostra fotografica “Segni e tracce, il mondo di ieri a Saronno”, ospitata al Mils – Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese. Dopo il buon riscontro di pubblico dell’inaugurazione, l’esposizione chiude in questo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 settembre, con apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.

Il percorso propone 72 fotografie che raccontano la memoria civile e industriale di Saronno nel Novecento. Edio Bison firma 36 scatti dedicati alle aree dismesse della città, mentre altrettante immagini provengono dall’Archivio Longoni, organizzate in sei sezioni che attraversano la storia locale: dalle trasformazioni urbanistiche al mercato boario, dalle attività commerciali e industriali alle manifestazioni pubbliche, fino allo sport e al carnevale. I testi sono curati dal fotoreporter Uliano Lucas, che accompagna il visitatore in un viaggio tra memoria e riflessione.

La mostra è promossa da Saronno Città dei Beni Comuni con il patrocinio del Comune di Saronno e di Ferrovienord, in collaborazione con il Mils. L’ingresso è libero. Scuole e gruppi possono ancora prenotare visite guidate nei giorni feriali contattando il numero 338 3530921.

Un appuntamento che chiude un mese all’insegna della valorizzazione della memoria industriale e civile della città, riaffermando il ruolo del Mils come custode della storia saronnese e delle sue trasformazioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09