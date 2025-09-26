Città

SARONNO – La politica torna a parlare di sicurezza a Saronno. La lista civica di centrodestra Onda Italiana torna in piazza con una nuova iniziativa su un tema sotto i riflettori anche alla luce degli episodi avvenuti settimana scorsa dall’aggressione ai danni di un lavoratore a quella a due vigilantes.

Sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre, tra corso Italia e piazza Avis (in caso di pioggia sotto i portici), sarà allestito un banchetto per la raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e per chiedere maggiori interventi in città.

L’iniziativa si svolgerà nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30 e si propone di riportare l’attenzione sulla questione della sicurezza urbana, tema già affrontato in passato dal gruppo con diverse proposte, tra cui la richiesta di un maggiore controllo del territorio e l’adozione di misure preventive.

“Non si tratta solo di rispondere agli ultimi episodi – spiega il portavoce Michele Castelli – ma di affrontare un problema ormai persistente a Saronno, che richiede nuove iniziative concrete per garantire più sicurezza ai cittadini”.

Tra le proposte della raccolta firme anche quella di dare voce ai sentimenti di solidarietà e vicinanza per le forze dell’ordine impegnate in città.

