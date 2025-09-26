Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale con la mozione di Forza Italia, urgente sul “tema indifferibile della sicurezza”.

Saronno versa ormai in condizioni di non più differibile urgenza per quello che riguarda il tema della sicurezza dei cittadini.

Dopo tre mesi dall’insediamento dell’attuale amministrazione di fatto nulla è stato proposto per garantire condizioni di sicurezza in città. Manca ancora un seppur abbozzato piano per la sicurezza.

La stampa ha riportato affermazioni da parte di esponenti della maggioranza che lasciano intendere che il problema non è stato compreso e non si ha idea di cosa fare, se non parlare vanamente di “inclusione”. Ultime le affermazioni della Sindaca in cui l’amministrazione si dice pronta a ricevere la Polizia ferroviaria ed a tale proposito sarebbe stata approntata l’”edicola” in ingresso alla stazione. Edicola – un prefabbricato in metallo – che non è certamente idonea ad assicurare il lavoro che deve effettuare la Polfer (mancano persino bagni e spogliatoi!)

Vista l’evidente lontananza dalla vera risoluzione dei problemi inerenti alla sicurezza in città

impegna la Sindaca e la Giunta Comunale, nell’ambito delle loro competenze:

a contattare nel tempo più breve il Ministero degli Interni per conoscere le necessità logistiche e gli standard minimi che consentano alla Polizia Ferroviaria di svolgere il proprio lavoro.

ad aprire nuovamente la trattativa con Fnm al fine di avere messi a disposizione dalla stessa spazi adeguati all’accoglienza della polizia ferroviaria.

a prendere contatto con i comuni del Saronnese in modo da concordare azioni comuni che consentano di trovare economie di scala e di effettuare una pressione più importante sulle istituzioni.

a presentare entro 30 giorni a questo consiglio ed alla città un piano articolato che garantisca la sicurezza del territorio comunale.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09