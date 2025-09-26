Città

SARONNO – Forza Italia presenta una mozione urgente sulla sicurezza. L’annuncio arriva dal gruppo consiliare azzurro che ha firmato la mozione con il consigliere indipendente Luca Amadio.

“Le dichiarazioni del sindaco di qualche giorno fa che ritiene di aver risolto il problema della logistica della Polizia Ferroviaria con l’”edicola” in metallo presente all’entrata nella stazione (del tutto inadatta ) e di altri esponenti della maggioranza prima di lei con dichiarazioni in relazione alla sicurezza che hanno evidenziato l’assoluta incomprensione del problema e la mancanza di idee per risolverlo, ci hanno convinto ad intervenire” spiegano i firmatari.

Duro l’analisi politica: “La sinistra continua con fasulle parole d’ordine come “inclusione”, “città inclusiva” che appaiono come una presa in giro per i tanti saronnesi che sono stati vittima di atti di violenza di furti ed intimidazioni. A tre mesi dall’insediamento il problema più sentito dalla città non ha avuto alcuna risposta pratica“.

Impietosa l’analisi: “Nessun piano per la sicurezza serio e’ stato presentato. La mozione urgente presentata da Forza Italia vuole fare chiarezza sulla questione e siamo certi che il presidente del consiglio comunale (Francesco Licata ndr) comprenderà che data la gravità della situazione in città e le affermazioni preoccupanti di due giorni fa del sindaco in relazione alla Polfer sia necessario poterne discutere al prossimo consiglio comunale così da non perdere ulteriormente tempo su un grave problema, quello della insicurezza a Saronno, sul quale l’amministrazione di sinistra è già in colpevole ritardo”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09