Comasco

TURATE – Il consiglio comunale è stato convocato in sessione straordinaria per oggi venerdì 26 settembre 2025, alle 21, presso la sala consiliare del Palazzo comunale in via Vittorio Emanuele 2.

All’ordine del giorno tre punti centrali per la vita amministrativa del paese:

Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024; Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, con particolare riferimento all’annualità 2025; Comunicazioni del sindaco Alberto Oleari.

La seduta, aperta al pubblico e a ingresso libero.

L’appuntamento rappresenta un momento di rilievo per l’attività istituzionale, in cui l’amministrazione comunale sarà chiamata a discutere e deliberare su temi che incidono direttamente sulla programmazione economica e sugli interventi pubblici del prossimo triennio.

(foto archivio: il sindaco di Turate, Alberto Oleari)

26092025