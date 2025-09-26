Comasco

TURATE – La Festa della Filosofia 2025 arriva anche a Turate con un appuntamento che unisce storia, pensiero politico e attualità.

Domenica 28 settembre, alle 18, la sala consiliare di Palazzo Caimi-Pollini, sede del Municipio in via Vittorio Emanuele, ospiterà la conferenza dal titolo “Machiavelli e l’idea di Stato ne Il Principe”. A guidare la riflessione sarà il professor Paolo Bellini, che proporrà una lettura attuale del capolavoro machiavelliano, soffermandosi su come le teorie politiche del segretario fiorentino continuino a sollevare interrogativi e a stimolare il dibattito contemporaneo sul potere e sulla politica.

L’iniziativa rientra nel programma itinerante della Festa della Filosofia, che da anni porta nei Comuni della zona incontri e conferenze dedicate ai grandi temi del pensiero, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a riflessioni culturali di ampio respiro.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti disponibili.

(foto archivio: il Municipio di Turate)

