Volley

CARONNO PERTUSELLA – Prima uscita stagionale per la Ets Rossella Pallavolo Caronno, formazione impegnata nel campionato maschile di Serie B. I gialloblù, guidati da coach Claudio Gervasoni, hanno svolto ieri sera un allenamento congiunto con lo Yaka Volley Malnate, squadra anch’essa protagonista della stessa categoria.

Un test utile per valutare la condizione del gruppo dopo le prime settimane di preparazione e per iniziare a mettere a punto i meccanismi di gioco. L’occasione ha permesso allo staff tecnico di osservare i progressi della squadra e lavorare sull’intesa tra i reparti, in vista degli impegni ufficiali che attendono i caronnesi. Il clima del test è stato positivo e, pur senza punteggi ufficiali, entrambe le formazioni hanno avuto modo di confrontarsi in un contesto agonistico, importante per rodare schemi e amalgama.

L’Ets Rossella proseguirà ora con gli allenamenti e altre amichevoli precampionato, con l’obiettivo di farsi trovare pronta all’avvio della stagione di Serie B.

(foto di gruppo a Malnate)

26092025