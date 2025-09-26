Saronnese

RESCALDINA – Domenica 21 settembre sono riprese le attività di pulizia del Bosco del Rugareto da parte dei volontari del progetto di cittadinanza attiva Adotta un Sentiero, promosso dal gruppo informale Amici del Rugareto e dal Comune di Rescaldina.

I volontari, che si sono concentrati su via Gerenzano, hanno raccolto 4 sacchi di bottiglie di vetro e 2 di lattine di alluminio oltre ad aver trovato sacchi di materiale edile come cartongesso, stipiti delle porte, arredamento per la casa, stoviglie, valige e giochi per bambini. Infine è stato recuperato il passaporto di una minorenne indiana che è stato prontamento consegnato alla forze dell’ordine. I sacchi verranno raccolti nei prossimi giorni dagli operatori della discarica di Rescaldina e da quelli di Gerenzano.

amicirugareto@ altervista.org. Nei giorni scorsi invece alcuni volontari hanno reso accessibli gli ingressi dei sentieri che partono da Via Nenni e da via Schuster, sempre nel comune di Rescaldina. I sentieri erano infatti bloccati da alberi schiantati a causa delle tempeste estive. Chi fosse interessato ad entrare a far parte del gruppo di volontari, può scrivere una mail all’indirizzo

