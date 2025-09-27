Città

SARONNO – Domenica 21 settembre al campo Leoni di Castel debole a Bologna si sono disputate le semifinali e le finali della coppa Italia di Baseball per ciechi e ipovedenti.

Dalla mattinata di lunedì 22 settembre, i Cisv Hurricane Va, la squadra del saronnese Giuseppe Rosafio, hanno in bacheca un nuovo trofeo, ovvero la Coppa Italia: “Si tratta di un trofeo che abbiamo faticosamente ma meritatamente conquistato, battendo i semifinale i campioni d’Italia della leonessa Brescia – così commenta Giuseppe Rosafio – E’ stata una battaglia vinta per otto a zero, che ci ha portato poi in finale con la Fortitudo Bologna, contro cui abbiamo vinto per quattro a tre”.

“Era dal 2017 che la nostra squadra non vinceva questo ambito trofeo, che vuole essere simbolo di resilienza, riscatto sociale, bellezza del gesto sportivo anche con una disabilità. Nei prossimi giorni prenderò contatto con l’amministrazione per consegnare per qualche giorno il trofeo da esporre nella casa comunale speriamo alla presenza di sindaca, assessori e colleghi anche per ringraziare la cittadinanza saronnese che contribuisce al nostro sport partecipando numerosi alle cene al buio che annualmente organizzo e che presto torneranno a Saronno”, conclude.

