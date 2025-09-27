Sport

SARONNO – Comincia con una vittoria il cammino della Robur Basket Saronno in Serie B Interregionale 2025/2026.

Sul parquet del PalaRonchi la squadra di coach Luca Ansaloni esordisce in campionato contro gli ospiti della Unica Blu Orobica Bergamo.

Partenza a rilento dei padroni di casa, si segna pochissimo e dopo cinque minuti la schiacciata di Cefis porta Bergamo sul 10-2. Colombo peró ne mette cinque in fila e accorcia. Polanco comincia a carburare (29 punti e top scorer di serata), risponde presente Fioravanti con una tripla in transizione e una rubata con layup in contropiede sulla sirena, parità assoluta, 17-17.

Il match prosegue equilibrato nel secondo quarto, un botta e risposta continuo tra le due formazioni. A 2’41’’, 29-29, timeout Robur. I biancoazzurri escono dal minuto con la testa giusta e infilano il parziale che spaccherà in due la gara : capitan Negri con la bomba dall’arco, Acunzo con una virata in post prima e due liberi poi, infine Pellegrini con una complicatissima tripla dal palleggio firma il 10-0 di parziale e la Robur conduce 39-29 a metà partita.

Nel terzo quarto i padroni di casa riescono a mantenere Bergamo a distanza di sicurezza, nonostante i tanti punti di Odiphri e Polanco. Molteni e Gualdi castigano dalla linea dei tre punti, mentre negli ultimi minuti è ancora un precisissimo Pellegrini (top scorer roburino a 17 punti con l’86% dal campo) a fare da padrone, 58-47 dopo 30 minuti.

Ultimo quarto, il distacco è ancora ad elastico, Bergamo accorcia sino a -6 ma Saronno segna nei momenti giusti quel che basta per non far riaprire mai realmente la questione. Gli ospiti ci provano sino all’ultimo ma il cronometro si esaurisce, finisce 79-70 per la Robur.

Debutto positivo per i biancoazzurri che trovano i due punti senza correre grossi rischi. Tre giocatori in doppia cifra (Pellegrini 17, Fioravanti 15, Acunzo 12) e minutaggio distribuito con tante rotazioni e spazio per tutti. C’è ancora tanto da migliorare e da affinare, ma ci sarà tempo e modo di farlo, intanto era importante partire col piede giusto. Sabato prossimo si va in trasferta contro la BBG Gallarate, palla a due alle 18.00.

Panceri 2, Pellegrini 17, Molteni 7, Negri 5, Gualdi 3, Acunzo 12, Pavese 2, Presotto 2, Redaelli 5, Colombo 9, Fioravanti 15, Casian N.E.