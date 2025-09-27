SARONNO – Sarà Saronno ad ospitare oggi, sabato 27 settembre, la celebrazione per i cento anni dall’ordinazione sacerdotale del beato Luigi Monza. La Messa è in programma alle 16.30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e sarà presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla.

La giornata prenderà il via alle 15 con la preghiera alla Madonna e la visita guidata al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove il beato svolse parte del suo ministero tra il 1928 e il 1936. A volere questa ricorrenza sono stati i gruppi di spiritualità e le associazioni nate dal suo carisma, che hanno invitato i fedeli a unirsi al ricordo.

Beato Luigi Monza nacque a Cislago, in provincia di Varese, il 22 giugno 1898 da una famiglia contadina umile ma forte nella fede. Entrò in seminario a 18 anni e fu ordinato sacerdote il 19 settembre 1925 per l’arcidiocesi di Milano. Nei primi anni si dedicò ai giovani nelle parrocchie di Vedano Olona e poi di Saronno, dove difese le associazioni cattoliche dalle ingiustizie del regime fascista, finendo incarcerato per quattro mesi. Nel 1936 divenne parroco a Lecco e si spese con grande energia per i poveri e i malati. L’anno successivo fondò l’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità, da cui nacque anche l’associazione “La Nostra Famiglia”, ancora oggi attiva nell’assistenza alle persone con disabilità in Italia e nel mondo. Morì a Lecco il 29 settembre 1954. Fu proclamato beato il 30 aprile 2006 nel Duomo di Milano dal cardinale Dionigi Tettamanzi. La sua memoria liturgica cade il 28 settembre, vigilia della sua morte. Le sue spoglie sono custodite nella sede generale de “La Nostra Famiglia” a Ponte Lambro, in provincia di Lecco.

Questa celebrazione arriva al termine di una settimana ricca di appuntamenti per la chiesa saronnese: ad inizio settembre la canonizzazione di Carlo Acutis, lunedì la visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per la conclusione delle celebrazioni dedicate a padre Monti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09