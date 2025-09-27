Comasco

BREGNANO – La casetta dell’acqua di Bregnano è stata nuovamente presa di mira da atti vandalici. Un problema che si ripete e che sta creando disagi ai cittadini, in particolare per quanto riguarda la ricarica delle tessere. A causa dei continui danneggiamenti, Como Acqua ha infatti deciso di non riparare più il totem dedicato alle ricariche in contanti, lasciando attivo soltanto quello con carta di credito, che però al momento non funziona correttamente.

L’Amministrazione comunale, che ha condannato con fermezza questi episodi, ha già messo in campo alcune azioni concrete come convocazione, in collaborazione con le autorità competenti, dei minori individuati come responsabili degli atti vandalici; la definizione di un nuovo luogo protetto per l’installazione del totem di ricarica, così da garantirne maggiore accessibilità e sicurezza ed il ripristino della casetta dell’acqua a spese del Comune, come già accaduto in passato, con successiva richiesta di risarcimento a Como Acqua.

Il Comune sottolinea come tali episodi finiscano per “danneggiare l’intera comunità, privandola di un servizio utile e accessibile, e rinnova l’appello al rispetto dei beni comuni, patrimonio di tutti”.

