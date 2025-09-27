Calcio

SARONNO / RHO – Cresce l’attesa per uno dei match clou della terza giornata del campionato di Eccellenza, quando il Fbc Saronno domenica pomeriggio dalle 15.30 ospiterà allo stadio Colombo Gianetti l’altrettanto ambiziosa Rhodense. Tutti e due i team puntano al traguardo dei playoff in questa stagione, che si annuncia molto combattuta e competitiva.

In vista della sfida coi saronnesi la Rhodense ha annunciato un importante inserimento nella rosa. Questo il comunicato del club dell’altomilanese:

Nicoló Ortolan é dei nostri. Classe 1997, Nicolò é reduce dall’esperienza alla Valezana (Eccellenza piemontese) con cui ha vinto il campionato collezionando 30 presenze. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Leon e Sant’Angelo con cui ha vinto il campionato di Eccellenza e ben figurato in Serie D.

Difensore duttile e di temperamento, siamo sicuri si inserirà al meglio nello scacchiere di mister Greco.

(foto: Nicolò Ortolan con la maglia della Rhodense, possibile debutto proprio contro il Fbc Saronno)

27092025