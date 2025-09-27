iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 28 settembre torna a Castiglione Olona uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di camminate e sport all’aria aperta: la 27ª Camminata del Cardinale, organizzata dal G.S. Camminatori San Carlo – Varese insieme al Comune di Castiglione Olona e al Parco sovracomunale Rile Tenore Olona.

La manifestazione, di carattere ludico motorio e internazionale, è aperta a tutti e prevede percorsi a passo libero di 7, 13 e 18 chilometri, immersi nelle bellezze storiche e paesaggistiche del borgo e del suo territorio.

📍 Partenza: Oratorio Biciccera di Castiglione Olona

⏰ Orari di partenza: dalle 8 alle 9.30

L’evento è valido per l’assegnazione dei timbri I.V.V. e per i concorsi FIASP.

Oltre alla camminata, i partecipanti potranno usufruire di un’opportunità culturale speciale: il braccialetto di partecipazione darà infatti diritto all’ingresso gratuito, nella stessa giornata, a Palazzo Branda Castiglioni e al Museo Arte Plastica, con visite possibili dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Un’iniziativa che unisce sport, natura e cultura, confermando Castiglione Olona – conosciuta anche come “l’Isola di Toscana in Lombardia” – come luogo ideale per vivere esperienze a 360 gradi.

