CASTIGLIONE OLONA – Domenica 28 settembre torna la rassegna letteraria “Tè con l’autore”, promossa dall’Associazione Culturale Borgo Antico con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese.

Alle 16, al Caffè Lucioni di piazza Repubblica, si terrà l’incontro con lo scrittore e compositore Marco Marcuzzi, che presenterà la sua collana di racconti “Le indagini dell’ispettore Florio”. A dialogare con lui sarà Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico.

L’ingresso è libero a tutti gli interessati. Per chi si iscriverà all’associazione o acquisterà il libro, è previsto un omaggio speciale. È gradita la prenotazione, contattando il numero telefonico 0331857411.

(foto archivio: un precedente evento al Caffè Lucioni)

