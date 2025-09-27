Castiglione Olona: domenica nuovo appuntamento con “Tè con l’autore”
27 Settembre 2025
CASTIGLIONE OLONA – Domenica 28 settembre torna la rassegna letteraria “Tè con l’autore”, promossa dall’Associazione Culturale Borgo Antico con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese.
Alle 16, al Caffè Lucioni di piazza Repubblica, si terrà l’incontro con lo scrittore e compositore Marco Marcuzzi, che presenterà la sua collana di racconti “Le indagini dell’ispettore Florio”. A dialogare con lui sarà Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico.
L’ingresso è libero a tutti gli interessati. Per chi si iscriverà all’associazione o acquisterà il libro, è previsto un omaggio speciale. È gradita la prenotazione, contattando il numero telefonico 0331857411.
(foto archivio: un precedente evento al Caffè Lucioni)
