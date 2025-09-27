Comasco

ROVELLASCA – La comunità della Croce azzurra ODV si stringe nel dolore per la scomparsa di Cristiano Baldo, volontario che si è spento ieri dopo una brave malattia. La notizia è stata accolta con profonda commozione nella sezione di Rovellasca, dove Cristiano aveva svolto per anni la sua attività di volontariato.

Sempre presente nei servizi e negli eventi organizzati dall’associazione, Baldo era conosciuto per il suo spirito altruista e la disponibilità con cui sapeva farsi trovare accanto a chi aveva bisogno. Colleghi e amici lo ricordano come una persona generosa, capace di trasmettere entusiasmo e di rendere più leggeri anche i momenti di impegno più intenso.

In un messaggio pubblicato dall’associazione si legge: “Croce azzurra ODV tutta piange il suo volontario e amico Cristiano Baldo, venuto a mancare ieri. Impegnato nei servizi secondari e negli eventi nella sezione di Rovellasca, ha sempre dimostrato impegno sincero ed altruismo. Ciao Cristiano…”

Accanto alla Croce azzurra, anche il mondo della musica ha espresso il proprio cordoglio: in prima fila i Punkreas, che lo hanno salutato con un ricordo carico di emozione, sottolineando il legame costruito in tanti anni di viaggi, concerti e amicizia.

