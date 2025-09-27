Città

SARONNO – L’aiuola centrale di Villa Gianetti ha un nuovo volto: nelle scorse ore gli operatori della cooperativa sociale Ozanam hanno portato freschezza e vivacità al cuore del giardino, trasformando la rotonda con un intervento di pulizia e piantumazione.

Ciclamini bianchi e rossi disegnano nuove geometrie davanti alla villa, regalando ai visitatori un colpo d’occhio che unisce eleganza e semplicità. Dietro questo allestimento ci sono le mani esperte e il cuore degli operatori del settore verde della cooperativa, che ogni giorno coniugano competenza tecnica e attenzione sociale.

“Un lavoro che non è solo manutenzione – spiegano – ma anche cura e bellezza condivisa: piccoli gesti che migliorano la città e la rendono più accogliente.

