CISLAGO – Grande partecipazione al corso Blsd e rinnovo Blsd promosso dall’associazione onlus Cislago Cuore nell’ambito del progetto “Cislago cardioprotetto”. Nei giorni scorsi si è infatti concluso un nuovo ciclo di formazione che ha visto protagonisti 41 cittadini, pronti a mettersi in gioco imparando le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore (Dae).

Il corso si è svolto nella sede dell’associazione, in via Battisti 825 (ex Ial), confermando la centralità di questo spazio come punto di riferimento per la formazione e la prevenzione sanitaria in paese. L’iniziativa testimonia la sensibilità della comunità cislaghese verso la sicurezza: grazie a queste attività cresce il numero di persone in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza, aumentando le possibilità di salvare vite.

“Il nostro paese risponde sempre in modo magnifico” sottolineano dall’associazione, soddisfatti della partecipazione e della disponibilità dei cittadini a formarsi su competenze tanto importanti. Il progetto “Cislago cardioprotetto” proseguirà con altre iniziative, con l’obiettivo di diffondere sempre di più la presenza dei defibrillatori sul territorio e di formare un numero crescente di persone al loro corretto utilizzo.

(foto di gruppo al corso)

26092025