SARONNO – Domenica 12 ottobre alle ore 17 si terrà presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno la finale del contest musicale Saronno Famosi 2025.

L’evento, creato da Radiorizzonti InBlu – la radio non profit del territorio saronnese – per valorizzare giovani talenti musicali del territorio e promuovere la cultura musicale giovanile, è nato in collaborazione con gli oratori cittadini e il teatro Giuditta Pasta e vedrà salire sul palco i giovani artisti che si sono esibiti nelle audizioni pubbliche tenutesi presso alcuni oratori della città di Saronno.

Sul palco del Giuditta Pasta saranno giudicati da una giuria composta da Federico Vaccari, in arte 2nd Roof, produttore di Sfera Ebbasta, Emis Killa, Gue Pequeno, Dua Lipa, Baby Gang, Jack La Furia; Andrea Chiodi, direttore

artistico del teatro Giuditta Pasta; Giovanni Nastasi, conduttore del programma Blu Night di Radiorizzonti, e dal maestro Claudio Borroni.

La selezione dei partecipanti, svoltasi sabato 27 settembre, è stata affidata alla giuria composta dal musicista Gabriele Scandolaro, dal conduttore della trasmissione Uazzanane di Radiorizzonti, Lele, dal produttore musicale Stefano Meloncelli nonché dall’assessore alla politiche giovanili del Comune di Saronno, Lucy Sasso.

Importanti sono anche i premi ai vincitori, offerti dallo studio musicale SnobLab di Saronno. Per chi si aggiudicherà il primo posto, produzione e post-produzione di un proprio brano. Per il secondo e terzo posto un’ora di studio di registrazione.